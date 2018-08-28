Половина полпредов президента выступили против деления России на макрорегионы

Инициативу Минэкономразвития по делению России на 14 макрорегионов не поддержали большинство полпредов президента РФ. Они написали российскому лидеру Владимиру Путину соответствующие письма.

Проект также вызвал неодобрение со стороны федеральных финансово-промышленных групп. Объяснил недовольство директор центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин:

— У нас же принято, что каждый регион закреплен за определенной группой влияния — отсюда возвращение практики варягов, когда каждый субъект отдается на откуп одной группе, которая своего человека со стороны присылает. Поэтому, если возникнет вопрос, что у нас 14 регионов-лидеров, а остальные ведомые, то это вызовет недовольство некоторых групп. Ведь регионов, которые распределены между федеральными группами влияния, больше чем 14.

Кроме того, по предположениям эксперта, в случае реализации проекта могут быть ущемлены интересы «Роснефти», «Сибура» и «Газпрома», передает URA.ru со ссылкой на источники.

Напомним, об инициативе стало известно вчера. Авторы считают, что такое деление улучшит условия для взаимодействия между субъектами. В каждом макрорегионе будет минимум один крупный «центр экономического роста», а также инфраструктура для доступа к международным рынкам или транспортным коридорам. Идею уже поддержали в комитете Совфеда.