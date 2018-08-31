Россия в начале сентября проведет военные учения в Средиземном море

Российские корабли и самолеты на учениях в Средиземном море проведут ракетные и артиллерийские стрельбы. Об этом рассказал главнокомандующий ВМФ Владимир Королев.

«Всего в учении примут участие 26 боевых кораблей и судов Военно-морского флота, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата», — цитирует Королева «РИА Новости».

Он также добавил, что в маневрах будут задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38, а также истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ морской авиации.

Учения пройдут с 1 по 8 сентября.



Напомним, что с 20 по 25 августа в двух военных округах России проходила масштабная проверка боеготовности войск.