В Нижнекамске реконструируют дорогу на Чистопольской

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин на «деловом понедельнике» анонсировал ремонт двух участков дорог.

Главным проектом 2019 года он назвал реконструкцию дороги на Чистопольской. Кроме того, будет построена дорога по проспекту Шинников, говорится на официальном сайте района.

При этом близится к завершению и запланированный на текущий год ремонт дорог. В общей сложности на эти цели направлено 551 млн рублей из разных источников и 450 млн — на Соболековскую трассу.

Напомним, «Главтатдортранс» ранее объявил тендер на ремонт дороги в Нижнекамске. На участок длиной 5,4 км планируется потратить 450 млн рублей.