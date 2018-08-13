Дорожники Татарстана заплатят за ремонт дороги в Нижнекамске по 84 млн рублей за каждый километр

«Главтатдортранс» объявил тендер на ремонт дороги в Нижнекамске. На участок длиной 5,4 км планируется потратить 450 млн рублей.

Таким образом, каждый километр обойдется бюджету республики в 84 млн рублей. Речь идет о дороге «Соболековская», связывающей город с промзоной.

Согласно документации в этом году планируется выделить 115 млн рублей, в следующем — еще 335 млн рублей. Все работы должны быть завершены 25 октября 2019 года.

В списке работ, которые должен будет выполнить подрядчик, — срезка существующего асфальта, ямочный ремонт, устройство выравнивающего слоя, устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона.

Подробнее о самых интересных тендерах минувшей недели читайте в материале «Реального времени».