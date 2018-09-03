Сергей Томаров: «Ошибки привели к пропущенным мячам»

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров прокомментировал гостевое поражение от «Ахмата» (1:2) в матче 6-го тура Российской премьер-лиги.

«Думаю, что игра могла сложиться иначе. Те ошибки, которые мы сами допустили, привели к пропущенным мячам. Отсюда такой результат. Не допусти мы такие ошибки, сопернику было бы сложнее самим создавать моменты и забивать мячи. Наверное, в первом пропущенном голе в большей степени была ошибка.

В первом тайме мы больше планировали сыграть в контратакующий футбол. Понимали, что Слай и Сысуев могут зацепиться там за мяч, убежать, создать предпосылки к опасному моменту. Где-то эпизодически это удавалось, но создать острые моменты не получилось. Во втором тайме хотели продолжить действовать в том же ключе, и игра шла по этому сценарию, но пропущенный мяч вынудил нас раскрываться, делать замены. Усилили давление, отыграли один мяч, но этого не хватило для положительного результата. Можно сказать, не хватило времени», — передает «Чемпионат» слова Томарова в эфире телеканала «Матч Премьер».