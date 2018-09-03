ВСМ может не дойти до Казани из-за недостатка 700 млрд рублей на строительство участка

ВСМ Москва — Владимир может остаться без участка до Казани, если деньги на его строительство — 700 млрд рублей — не выделит бюджет.

ОАО «РЖД» подсчитало, что чистая приведенная стоимость (NPV) магистрали глубоко отрицательна — минус 642 млрд рублей. Эксперты заявили, что государству дешевле дать грант, чем придумывать другие способы поддержки.

Отмечается, что грант компания просила всегда, однако в 2013 году речь шла о 634 млрд рублей при цене проекта в 921 млрд рублей (70%), а сейчас он не покрывает и половины стоимости в 1,69 трлн рублей, передает «Коммерсантъ».

На сегодняшний день в инвестпрограмме ОАО РЖД до 2025 года фигурирует лишь участок Москва — Владимир. На него должно быть выделено 201,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что ВСМ Москва — Казань могут профинансировать из будущего инфраструктурного фонда.