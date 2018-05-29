В Госдуму внесли поправки в бюджет об увеличении расходов на 62 миллиарда рублей

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в закон о бюджете на 2018 год и плановый период, предполагающие увеличение финансирования социально-экономических проектов на 224,7 млрд рублей.



Правительство предполагает увеличить расходы на 61,9 млрд рублей и перераспределить уже заложенные в бюджете 162,8 млрд рублей, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Законопроектом также предлагается выделить субсидии российским автопроизводителям в размере 36,4 млрд рублей и направить 5 млрд рублей на докапитализацию «Россельхозбанка».

Ряд поправок направлен на реализацию приоритетных проектов в субъектах РФ, включая продолжение программы по обновлению парка машин скорой помощи и школьных автобусов, а также финансирование объектов инфраструктуры.

Совет Госдумы рассмотрит проект поправок в бюджет 30 мая.

Ранее в Госдуме РФ предложили внести поправки в закон о банкротстве.