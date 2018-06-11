Пашинян заявил о новом этапе отношений Армении и России

Между Арменией и Россией наступает новый этап отношений. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на встрече с российским послом Сергеем Копыркиным.

«Никол Пашинян подчеркнул, что в дружеских и союзнических отношениях между Арменией и Россией начался новый этап и подчеркнули, что правительство Армении заинтересовано в развитии сотрудничества во всех сферах», — сообщается на сайте армянского правительства.

Также армянский политик отметил важность эффективного сотрудничества в формате Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для решения существующих международных проблем.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время чемпионата мира по футболу в РФ.