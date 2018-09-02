С начала 2018 года точки общепита Татарстана за нарушения оштрафовали на 1,2 млн рублей
С начала 2018 года Роспотребнадзор РТ проверил 951 точку торговли и общественного питания.
По результатам проверок наложено 126 административных штрафов на сумму 1,2 млн рублей. Кроме того, изъяли 254 партии некачественной продукции объемом 1,4 тонны, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее владельца Чеховского рынка оштрафовали за нарушения после проверки «Ревизорро» на 10 тыс. рублей.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым