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С начала 2018 года точки общепита Татарстана за нарушения оштрафовали на 1,2 млн рублей

22:28, 02.09.2018
С начала 2018 года точки общепита Татарстана за нарушения оштрафовали на 1,2 млн рублей
Фото: pixabay.com

С начала 2018 года Роспотребнадзор РТ проверил 951 точку торговли и общественного питания.

По результатам проверок наложено 126 административных штрафов на сумму 1,2 млн рублей. Кроме того, изъяли 254 партии некачественной продукции объемом 1,4 тонны, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее владельца Чеховского рынка оштрафовали за нарушения после проверки «Ревизорро» на 10 тыс. рублей.

Происшествия
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