Новости аналитики

05:50 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

Топ-5 безопасных автомобилей возглавила Toyota Camry

05:24, 03.09.2018
Топ-5 безопасных автомобилей возглавила Toyota Camry
Фото: flickr.com

Эксперты Carsweek.ru составили топ-5 самых безопасных автомобилей в России.

  1. Toyota Camry. Эта модель получила пять звезд в каждом краш-тесте Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA).
  2. Mazda CX-9, которая заработала по пять звезд практически во всех краш-тестах. В иномарке установлена функция автоматического экстренного торможения с любой скоростью, предупреждения о возможном столкновении при выезде со стоянки.
  3. Subaru WRX 2018. В автомобиле установлена усовершенствованная система помощи водителю: предупреждение о выезде с полосы движения и лобовом столкновении, автоматическое экстренное торможение.
  4. Kia Optima. Водители этой модели машины получили систему кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и еще несколько современных функций.
  5. Mini Cooper Countryman. Модель оснащена системой распознавания усталости водителя, системой контроля за слепыми зонами и адаптивным круиз-контролем.

При этом ранее сообщалось, что самой распространенной маркой автомобилей в РФ стала Lada.

АналитикаБизнесРозничная торговля
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок