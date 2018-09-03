Топ-5 безопасных автомобилей возглавила Toyota Camry
Эксперты Carsweek.ru составили топ-5 самых безопасных автомобилей в России.
- Toyota Camry. Эта модель получила пять звезд в каждом краш-тесте Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA).
- Mazda CX-9, которая заработала по пять звезд практически во всех краш-тестах. В иномарке установлена функция автоматического экстренного торможения с любой скоростью, предупреждения о возможном столкновении при выезде со стоянки.
- Subaru WRX 2018. В автомобиле установлена усовершенствованная система помощи водителю: предупреждение о выезде с полосы движения и лобовом столкновении, автоматическое экстренное торможение.
- Kia Optima. Водители этой модели машины получили систему кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и еще несколько современных функций.
- Mini Cooper Countryman. Модель оснащена системой распознавания усталости водителя, системой контроля за слепыми зонами и адаптивным круиз-контролем.
При этом ранее сообщалось, что самой распространенной маркой автомобилей в РФ стала Lada.АналитикаБизнесРозничная торговля
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