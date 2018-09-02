Пермский писатель Алексей Иванов закончил новый роман про пионеров-вампиров

Пермский писатель Алексей Иванов завершил работу над новой книгой под названием «Пищеблок».

Действие романа разворачивается на берегу Волги летом 1980 года. По словам продюсера писателя Юлии Зайцевой, в центре повествования – «опасная и загадочная группировка, затаившаяся в пионерлагере жарким летом Олимпиады-80».

«Иванов запаковал ужастик в коробку реализма. Вампиры в красных галстуках идеально вписались в серьезный формат. Получился метамодернистский коктейль, в котором остросюжетность, ирония и страх парадоксально смешались с нежностью, ностальгией и тонким юмором», — написала Зайцева на своей страницы в Facebook.

Добавим, «Пищеблок» выйдет в конце осени.

Напомним, ранее писателя Захара Прилепина задержали на границе Боснии как террориста.