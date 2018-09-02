Пермский писатель Алексей Иванов закончил новый роман про пионеров-вампиров
Пермский писатель Алексей Иванов завершил работу над новой книгой под названием «Пищеблок».
Действие романа разворачивается на берегу Волги летом 1980 года. По словам продюсера писателя Юлии Зайцевой, в центре повествования – «опасная и загадочная группировка, затаившаяся в пионерлагере жарким летом Олимпиады-80».
«Иванов запаковал ужастик в коробку реализма. Вампиры в красных галстуках идеально вписались в серьезный формат. Получился метамодернистский коктейль, в котором остросюжетность, ирония и страх парадоксально смешались с нежностью, ностальгией и тонким юмором», — написала Зайцева на своей страницы в Facebook.
Добавим, «Пищеблок» выйдет в конце осени.
Напомним, ранее писателя Захара Прилепина задержали на границе Боснии как террориста.
Справка
Алексей Иванов — российский писатель и сценарист, лауреат ряда литературных премий. Получил известность благодаря книгам об Урале («Сердце пармы» и другие), а также благодаря роману «Географ глобус пропил», по мотивам которого был снят одноименный кинофильм. Документальный фильм Алексея Иванова и Леонида Парфёнова «Хребет России» в 2010 году был показан на Первом канале.
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