Писателя Захара Прилепина задержали на границе Боснии как террориста

Писателя Захара Прилепина из Нижнего Новгорода задержали сегодня, 23 августа, на границе Боснии и Герцеговины как террориста.



«Сегодня, 23 августа, по дороге из Белграда в Баня-Луку, куда я был приглашен в качестве почетного гостя и участника Собрания Кочича, меня задержали на границе с Боснией и Герцеговиной. Развернули как террориста», — написал Прилепин на своей странице в Facebook.

Отмечается, что основанием для задержания послужила официальная бумага Министерства безопасности республики. Согласно документу, Прилепину запрещен въезд в страну с 26 марта 2018 года.

«Мое присутствие несет угрозу государственности и международным отношениям. Выступления не будет», — добавил писатель.

В прошлом году Прилепин получил премию Иво Андрича из рук Эмира Кустурицы в присутствии президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

Ранее Прилепин заявил, что в июле покинет пост заместителя командира батальона армии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).