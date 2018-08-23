Писателя Захара Прилепина задержали на границе Боснии как террориста
Писателя Захара Прилепина из Нижнего Новгорода задержали сегодня, 23 августа, на границе Боснии и Герцеговины как террориста.
«Сегодня, 23 августа, по дороге из Белграда в Баня-Луку, куда я был приглашен в качестве почетного гостя и участника Собрания Кочича, меня задержали на границе с Боснией и Герцеговиной. Развернули как террориста», — написал Прилепин на своей странице в Facebook.
Отмечается, что основанием для задержания послужила официальная бумага Министерства безопасности республики. Согласно документу, Прилепину запрещен въезд в страну с 26 марта 2018 года.
«Мое присутствие несет угрозу государственности и международным отношениям. Выступления не будет», — добавил писатель.
В прошлом году Прилепин получил премию Иво Андрича из рук Эмира Кустурицы в присутствии президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика.
Ранее Прилепин заявил, что в июле покинет пост заместителя командира батальона армии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).Происшествия
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