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Общество

В городах России начались акции против повышения пенсионного возраста

14:28, 02.09.2018 2
В городах России начались акции против повышения пенсионного возраста
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня в нескольких городах России проходят акции против повышения пенсионного возраста, организаторами которых выступает КПРФ, а также ряд других политических партий.

В Москве КПРФ организовала шествие и митинг на улице Маши Порываевой и проспекте Сахарова с заявленной численностью до 15 тыс. человек. «Справедливая Росссия» согласовала митинг на Суворовской площади до 2 тыс. человек, передает «Коммерсант».

Кроме того, акции проходят в Липецке, Брянске, Самаре, Ростове-на-Дону, Владимире, Екатеринбурге, Новосибирске и некоторых других городах России.

В Казани также состоялась акция, организованная местным отделением КПРФ.

Ранее мэрия Казани не согласовала сторонникам Навального митинг против пенсионной реформы.

Общество
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:22
    Я не думал что ввп принимает меня за идиота
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  • Анонимно 15:25
    Лучше бы ввели государственную монополию на водку, что было не только в СССР, но и в Российской империи. Народ бы пил качественные спиртные напитки и денег хватило бы пенсионерам и не только. Все молчат и в рот воды набрали
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