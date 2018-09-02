В городах России начались акции против повышения пенсионного возраста

Сегодня в нескольких городах России проходят акции против повышения пенсионного возраста, организаторами которых выступает КПРФ, а также ряд других политических партий.

В Москве КПРФ организовала шествие и митинг на улице Маши Порываевой и проспекте Сахарова с заявленной численностью до 15 тыс. человек. «Справедливая Росссия» согласовала митинг на Суворовской площади до 2 тыс. человек, передает «Коммерсант».



Кроме того, акции проходят в Липецке, Брянске, Самаре, Ростове-на-Дону, Владимире, Екатеринбурге, Новосибирске и некоторых других городах России.

В Казани также состоялась акция, организованная местным отделением КПРФ.



Ранее мэрия Казани не согласовала сторонникам Навального митинг против пенсионной реформы.