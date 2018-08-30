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Власти Казани не согласовали сторонникам Навального митинг против пенсионной реформы

01:58, 30.08.2018
Власти Казани не согласовали сторонникам Навального митинг против пенсионной реформы
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Мэрия Казани не согласовала митинг против повышения пенсионного возраста, который хотел провести региональный штаб оппозиционера Алексея Навального в сквере Тинчурина.

Как пишет «Коммерсант», чиновники предложили провести акцию в Юдино, пояснив, что это «единственная свободная площадка» в городе в этот день.

«Мы считаем перенос необоснованным, так как предложение исполкома не обеспечивает возможность достижения правомерных целей мероприятия, не соответствует его социальному и политическому значению»,— заявила координатор регионального штаба Эльвира Дмитриева.

По ее словам, казанские власти просто хотят отправить активистов «митинговать подальше от центра и парк Тинчурина не занят».

Ранее сообщалось, что в Уфе сторонники Навального также намерены провести митинг против пенсионной реформы в день выборов 9 сентября.

ОбществоВласть Татарстан
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