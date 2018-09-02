В Казани начались дополнительные выборы в Госсовет РТ

Сегодня в Казани проходят дополнительные выборы в Госсовет РТ по Чуйковскому одномандатному округу №8.

Округ находится на части территории Ново-Савиновского района. В нем зарегистрировано 52 тысячи 421 избиратель. Для голосования открыты 24 участка, сообщили в ЦИК РТ.



Довыборы проходят в связи с досрочным прекращением полномочий депутата ГС РТ пятого созыва Марата Садыкова, который занял пост министра здравоохранения республики.



На мандат претендуют помощник депутата Госдумы РФ Марсель Габдрахманов (выдвинут от ЛДПР), индивидуальный предприниматель Василий Новиков (от партии «Коммунисты России»), а также самовыдвиженец, директор ООО «Реставратор» Рустем Хасанов.

Голосование началось в 7 часов утра и завершится в 20.00.