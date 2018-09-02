В Марий Эл стартовали довыборы в Госсобрание республики

В Марий Эл сегодня началось голосование на дополнительных выборах депутатов Государственного собрания республики шестого созыва. Об этом сообщает центральная избирательная комиссия республики.

Довыборы пройдут по трем округам: Гомзовскому одномандатному избирательному округу №8 (часть территории города Йошкар-Олы); Северо-Восточному одномандатному избирательному округу №19 (территории Куженерского и Параньгинского муниципальных районов) и Советскому одномандатному избирательному округу №26 (территория Советского муниципального района). На три мандата в трех округах выдвинуто 12 кандидатов.

Кроме того, на 2 сентября назначены дополнительные выборы депутата Собрания депутатов города Йошкар-Ола шестого созыва по Ураевскому одномандатному избирательному округу №12, сообщили в региональном ЦИК.

Избирательные участки завершат свою работу в 20.00.

