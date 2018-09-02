В США умерла актриса из сериала «Санта-Барбара» Сьюзен Браун

В США в возрасте 86 лет умерла актриса Сьюзен Браун.

Информацию о смерти актрисы подтвердил исполнительный продюсер сериала «Главный госпиталь» Франк Валентини, пишет The Hollywood Reporter.

Браун родилась в городе Сан-Франциско штата Калифорния 4 мая 1932 года. Первым сериалом, в котором она снялась, был «От этих корней» 1959 года.

В 1979 году Браун была номинирована на премию Эмми за лучшую женскую роль второго плана. В «Санта-Барбаре» актриса снялась в 1986 году, и сыграла роль Джанет Лейн. Браун завершила карьеру актрисы в 2004 году, последний раз снявшись в одной из серий «Главного госпиталя».



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