Умерла актриса Марго Киддер, которая исполнила роль девушки Супермена

Американская актриса Марго Киддер, которая исполнила роль девушки Супермена в одноименных фильмах, скончалась на 70-м году жизни, сообщает TMZ.

Актриса умерла в воскресенье, 13 мая, в своем доме в американском штате Монтанта. Причина смерти пока неизвестна.

Киддер получила известность после фильма «Супермен» 1978-го года, снятого Ричардом Доннером. В картине она сыграла Лоис Лейн, возлюбленную Супермена. Киддер также снялась в трех сиквелах: «Супермен 2», «Супермен 3» и «Супермен 4: Борьба за мир».