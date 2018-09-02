В районе Дамаска прогремело несколько взрывов

Несколько взрывов прогремело в районе сирийской авиабазы «Меззе» под Дамаском.



По информации источника «РИА Новости» в спецслужбах Сирии, пригород Дамаска подвергся ракетному обстрелу. Он опроверг сообщения о том, что удар нанесен по военному аэродрому «Меззе». Однако, по его словам, ракетный обстрел привел ко взрывам на складе боеприпасов близ него.

Как сообщает Times of Israel, удары наносили израильские самолеты.

Информагентство SANA со ссылкой на военный источник опровергло версию об израильской атаке. По официальной версии, причиной взрывов стало короткое замыкание на складе боеприпасов рядом с военным аэропортом.

Ранее сообщалось, что США подготовили предварительный список сирийских объектов, по которым может быть нанесен удар в случае применения Дамаском химического оружия.