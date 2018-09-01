США определили предварительные цели для воздушных ударов в Сирии — СМИ

Представители военной разведки США подготовили предварительный список сирийских объектов, по которым будет нанесен удар с воздуха в случае применения Дамаском химического оружия.

По информации CNN, президент США Дональд Трамп не принял решение нанести воздушные удары по территории Сирии, но собеседник телеканала отметил, что военные «могут очень быстро отреагировать» в случае необходимости.

Отмечается, что в течение последних недель Дамаск перебрасывал ближе к Идлибу военные вертолеты.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о готовящейся инсценировке с химическим оружием в сирийском Идлибе. После нее боевики собираются снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.