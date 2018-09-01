Наиль Якупов: «Я Казань очень люблю, и выигрывать здесь особенно важно»

— Задача была выиграть — мы ее выполнили. Лично я очень давно хотел выиграть. Даже не столько у «Ак Барса», сколько в принципе, в официальной игре. Могу сказать, что у СКА сегодня был колоссальный настрой. Где-то даже зашкаливал. Сезон давно уже закончился — предвкушали новый. Рад, что обыграли действующего чемпиона на его поле с таким счетом.



— Насколько для тебя было важно забить именно в первом матче за новый клуб?



— Очень важно. Конечно, любая шайба важна в любой момент игры, но сегодня на меня пришла посмотреть моя большая семья. На сегодняшней игре было много моих друзей и родственников. Очень хотелось их порадовать и забить.

— Для тебя как для уроженца Татарстана важно было обыграть татарстанскую команду?



— Не могу лукавить. Конечно, было важно. Каждый матч важен, но выиграть именно на татарстанской, родной земле, это вдвойне приятно. Я часто бываю в Казани, люблю этот город и знаю многих ребят из «Ак Барса». Это хоккей — кто-то должен был победить. Пришлось казанских ребят сегодня расстроить.



Петербургский СКА, в котором сейчас играет воспитанник нижнекамского хоккея Наиль Якупов, выиграл у казанского «Ак Барса» в матче за Кубок Открытия сезона КХЛ 2018/2019.