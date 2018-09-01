Артем Лукоянов: «Когда уходил со льда, было реально очень стыдно перед болельщиками»

Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов дал откровенный комментарий игре своей команды в стартовом матче нового сезона КХЛ.

— Позорный счет. И обос***сь, и стыдно. Давно такого позора не было, первая игра. Не знаю, просто стыдно. Мы сегодня вышли, как на фигурное катание, наверное. До счета 1:1 неплохо играли: они ничего такого не создавали, мы пытались что-то сделать. А после 1:1 произошел какой-то резкий переворот… Обидно проиграть этой команде: мы их обыгрывали, когда они даже сильнее были в прошлые годы. А тут я бы не сказал, что их команда сильнее, мы даже посильнее. Просто они были организованнее, а мы до сих пор в отпуске. Завтра будем разбираться, смотреть ошибки.

Надо забыть эту игру. Хотелось выиграть сегодня — это была хорошая проверка перед сезоном. Но в итоге мы не справились. Перед болельщиками, конечно, стыдно. За всю команду извиняюсь, — приводит слова Лукоянова корреспондент «Реального времени».

«Ак Барс» проиграл СКА со счетом 1:6 в матче за Кубок Открытия сезона КХЛ 2018/2019