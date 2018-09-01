Владимир Ткачев: «Очень хотел забросить. Почему не получилось? Буду разбираться»

Нападающий казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев после разгромного поражения от петербургского СКА поделился мыслями, почему его команда проиграла.

— Оправданий у нас нет и не может быть. Соперник забил хорошие голы. Хотя где-то им и на кураже повезло. Но мы пропустили то, что не должны пропускать в принципе.



— Команда была не готова к игре?



— Не вижу смысла говорить об этом. Мы просто обязаны были быть готовыми. Теперь это уже неважно — будем все наверстывать через следующие игры.



— Могли перегореть?



— Могли бы. Сейчас это все слова — неважно. Главное, сделать выводы из поражения.



— Было видно, что у СКА больше всех хотел забить Якупов, а у «Ак Барса» ты. У Наиля получилось. Почему не получилось у тебя?



— Очень хотелось, конечно. Почему не получилось — буду разбираться. Каждое поражение привносит что-то свое в дальнейший прогресс. Думаю, лучше подготовимся к следующей игре.



— Сегодняшнее твое удаление связанно в первую очередь с желанием правильно сыграть?



— Шайба была на пятаке, случился неприятный эпизод — пришлось выкинуть вперед клюшку, — приводит слова Ткачева корреспондент «Реального времени».



«Ак Барс» проиграл петербургскому СКА в матче за Кубок Открытия 1:6.