Альберт Яруллин: «У меня нет слов — все на табло»

Защитник «Ак Барса» и автор единственной шайбы «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился мыслями после разгромного поражения от питерского СКА в матче за Кубок Открытия 11 сезона КХЛ.

— Нет слов — все на табло.



— Показалось, что команда была плохо готова физически…



— Это все оправдания. Даже не хочется сейчас говорить о том, кто и как был готов. Первый матч сезона — какая речь может идти о плохой физической готовности?



— Насколько болезненно скажется это поражение?



— Это фрагмент нашей жизни. Переживем.



— После твоей шайбы все казалось не так катастрофично? В какой момент произошел перелом?



— Наверное, когда СКА забил четвертый гол.



— Билялетдинов сказал, что много ошибалась именно команда. Своей игрой довольны?



— Нет. Чем можно быть довольным при таком счете? — приводит слова Яруллина корреспондент «Реального времени».

«Ак Барс» уступил петербургскому СКА 1:6 в стартовой игре сезона 2018/2019.