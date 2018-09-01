Альберт Яруллин: «У меня нет слов — все на табло»
Защитник «Ак Барса» и автор единственной шайбы «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился мыслями после разгромного поражения от питерского СКА в матче за Кубок Открытия 11 сезона КХЛ.
— Нет слов — все на табло.
— Показалось, что команда была плохо готова физически…
— Это все оправдания. Даже не хочется сейчас говорить о том, кто и как был готов. Первый матч сезона — какая речь может идти о плохой физической готовности?
— Насколько болезненно скажется это поражение?
— Это фрагмент нашей жизни. Переживем.
— После твоей шайбы все казалось не так катастрофично? В какой момент произошел перелом?
— Наверное, когда СКА забил четвертый гол.
— Билялетдинов сказал, что много ошибалась именно команда. Своей игрой довольны?
— Нет. Чем можно быть довольным при таком счете? — приводит слова Яруллина корреспондент «Реального времени».
«Ак Барс» уступил петербургскому СКА 1:6 в стартовой игре сезона 2018/2019.СпортХоккей Татарстан
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