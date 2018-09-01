В Нижнекамске впервые за 17 лет открылась новая школа

В Нижнекамске впервые за 17 лет открылась новая школа. В мероприятии участвовал президент РТ Рустам Минниханов. Школу назвали «Норма 36». Учиться здесь будут более тысячи нижнекамцев.

Кроме того, в городе открыли новый детский сад. На территории современного детского сада 260 воспитанников будут находиться под присмотром 84 сотрудников. Оба объекта находятся в 47 микрорайоне, передает пресс-служба Нижнекамского района.

Общая стоимость строительства – порядка 225 миллионов рублей. Эти средства выделены из республиканского бюджета.

Напомним, в Казани сегодня, 1 сентября, свои двери для учащихся открыли три новые школы: в «Салават купере», в ЖК «Светлая долина» и на Минской.