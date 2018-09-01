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В Нижнекамске впервые за 17 лет открылась новая школа

18:59, 01.09.2018 1
В Нижнекамске впервые за 17 лет открылась новая школа
Фото: e-nizhnekamsk.ru

В Нижнекамске впервые за 17 лет открылась новая школа. В мероприятии участвовал президент РТ Рустам Минниханов. Школу назвали «Норма 36». Учиться здесь будут более тысячи нижнекамцев.

Кроме того, в городе открыли новый детский сад. На территории современного детского сада 260 воспитанников будут находиться под присмотром 84 сотрудников. Оба объекта находятся в 47 микрорайоне, передает пресс-служба Нижнекамского района.

Общая стоимость строительства – порядка 225 миллионов рублей. Эти средства выделены из республиканского бюджета.

Напомним, в Казани сегодня, 1 сентября, свои двери для учащихся открыли три новые школы: в «Салават купере», в ЖК «Светлая долина» и на Минской.

ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:19
    почему в новостройках сейчас не сажают деревья , кустарники как во времена СССР?! Смотрите в старую часть города и в новую часть .
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