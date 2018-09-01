Полицейские Тетюшского района изъяли более 3 кг марихуаны

Сотрудники ОМВД РФ по Тетюшскому району в доме 19-летнего парня обнаружили и изъяли 40 кустов марихуаны. Также сотрудники нашли полиэтиленовый пакет с веществом в измельченном виде.

Сам молодой человек заявил, что они с другом нашли траву на окраине села, после чего приготовили из нее наркотик. От медосвидетельствования ребята отказались, но вину признали, передает пресс-служба МВД по РТ.

В настоящее время подозреваемые в совершении преступления привлечены к административной ответственности по факту употребления наркотиков без назначения врача.

Напомним, сотрудника ФСБ, который перевозил на машине 8 кг наркотиков, задержали на посту ДПС в Волгограде.