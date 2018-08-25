Сотрудника ФСБ задержали с 8 кг наркотиков — СМИ

Сотрудника ФСБ, который перевозил на машине 8 кг наркотиков, задержали на посту ДПС в Волгограде.



«Мужчина на личном автомобиле вез крупную партию наркотических веществ — от 8 до 10 кг. Свертки с наркотиками оперативники обнаружили в колесах автомобиля», — передает РБК со ссылкой на источник в спецслужбе.

Сотрудником какого ведомства является задержанный, не уточняется. При этом отмечается, что он проходит службу в Крыму.