Сотрудника ФСБ задержали с 8 кг наркотиков — СМИ
Сотрудника ФСБ, который перевозил на машине 8 кг наркотиков, задержали на посту ДПС в Волгограде.
«Мужчина на личном автомобиле вез крупную партию наркотических веществ — от 8 до 10 кг. Свертки с наркотиками оперативники обнаружили в колесах автомобиля», — передает РБК со ссылкой на источник в спецслужбе.
Сотрудником какого ведомства является задержанный, не уточняется. При этом отмечается, что он проходит службу в Крыму.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым