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Сотрудника ФСБ задержали с 8 кг наркотиков — СМИ

19:59, 25.08.2018

Сотрудника ФСБ, который перевозил на машине 8 кг наркотиков, задержали на посту ДПС в Волгограде.

«Мужчина на личном автомобиле вез крупную партию наркотических веществ — от 8 до 10 кг. Свертки с наркотиками оперативники обнаружили в колесах автомобиля», — передает РБК со ссылкой на источник в спецслужбе.

Сотрудником какого ведомства является задержанный, не уточняется. При этом отмечается, что он проходит службу в Крыму.

Происшествия
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