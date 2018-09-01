Песошин открыл в Набережных Челнах новую школу
Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин открыл сегодня новую школу в Набережных Челнах.
Школа № 39 расположена в микрорайоне Замелекесье (ул. Нур Баян 10). В образовательном учреждении в этом году за парты сядут 1 196 учеников, 320 из них — первоклассники.
Во время выступления на линейке Песошин объявил, что в 2019 году в 65 комплексе Набережных Челнов появится еще одна новая школа, передает пресс-служба президента РТ.
Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане к 1 сентября откроют семь новых школ. На их строительство было потрачено свыше 4,3 млрд рублей.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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