В Татарстане к 1 сентября откроют семь новых школ

В Татарстане к 1 сентября откроются семь новых школ, три из которых расположены в Казани. Об этом рассказал начальник управления реализации программ Главинвестстроя РТ Ильдар Рашитов.

В столице Татарстана школы откроются в микрорайоне «Светлая долина», жилом комплексе «Салават купере» и на улице Минская. Также своих первых учеников примут школы в Набережных Челнах, Нижнекамске, селе Альшеево Буинского района и в селе Кулегаш Агрызского района.

По словам Рашитова, новые школы рассчитаны на 5,4 тыс. мест, а на их строительство из федерального и республиканского бюджетов было выделено свыше 4,3 млрд рублей, передает РБК.

Ранее сообщалось, что в ЖК «Седьмое небо» 1 сентября откроется школа №181. В нее на начало августа набрано 604 ребенка.