МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе с сильным ветром и тумане 2 сентября

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе с сильным ветром и тумане с 20 часов 1 сентября до 18 часов 2 сентября.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и днем 2 сентября местами по Республике Татарстан ожидаются грозы, с кратковременными усилениями ветра до 15-18 м/с. Кроме того, ночью и утром в отдельных районах туман, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура днем по республике составит от +23°С до +28°С.