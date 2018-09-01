1 сентября в Татарстане ожидается гроза, сильный ветер и до +28

В субботу, 1 сентября, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-восточный умеренный, при грозе порывистый, сильный (порывы до 15—20 м/с).

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +23°С до +28°С, говорится на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +23°С до +25°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +23°С до +25°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре 1 сентября.