В Перми в результате ДТП с автомобилем «Яндекс.Такси» пострадали три человека

В Перми на бульваре Гагарина вечером 31 августа произошло столкновение иномарки и автомобиля «Яндекс.Такси».

Как пишут очевидцы в соцсетях, водитель «Мазды» выехал на встречную полосу, где столкнулся с такси. Обе машины получили серьезные повреждения. По предварительным данным, пострадали три человека – водитель легковушки, а также таксист и пассажир.

«Девушка – это водитель такси, у нее нога сломана, пассажирка отделалась ссадинами», — сообщают пользователи в соцсетях.

На данный момент все подробности происшествия выясняются.

Напомним, ранее в центре Перми автомобиль врезался в толпу пешеходов.