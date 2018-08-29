В центре Перми автомобиль врезался в толпу пешеходов

В Перми на перекрестке улиц Пушкина и Попова машина врезалась в толпу пешеходов.

Авария произошла днем 28 августа. По предварительной версии, 61-летняя женщина-водитель оставила автомобиль Chery в парковочном кармане. Однако она не поставила иномарку на ручной тормоз, в результате чего произошло самопроизвольное скатывание. Машина поехала вниз и врезалась в людей, стоявших на тротуаре. В итоге с травмой стопы в больницу был доставлен 16-летний пермяк.

Как рассказали в региональном ГИБДД, пенсионерке грозит наказание в виде штрафа до 25 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до двух лет. По факту происшествия назначено административное расследование.

Напомним, в начале августа в Ижевске автомобиль сбил четырех подростков на остановке.