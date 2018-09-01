Подмосковные пенсионеры с 1 сентября смогут бесплатно ездить на общественном транспорте Москвы

С 1 сентября жители Подмосковья возрастом 60 лет и старше могут бесплатно ездить на метро, автобусах, трамваях и троллейбусах Москвы. Льгота коснется 1,37 миллиона пенсионеров.

До этого пользоваться столичным транспортом могли около 800 тыс. жителей региона. В это число входили федеральные льготники, дети из многодетных семей, почетные доноры, труженики тыла, реабилитированные граждане и один из родителей многодетных семей.

Бюджету области это обойдется примерно в 3,6 миллиарда рублей дополнительных расходов ежегодно. Льготники при использовании ежедневно только одного вида транспорта смогут сэкономить 18 тысяч рублей за год, передает "Российская газета".

Ранее сообщалось, что власти Москвы могут сохранить региональные доплаты к пенсиям.