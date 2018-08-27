Собянин намерен сохранить московские доплаты к пенсиям

В мэрии Москвы планируют сохранить региональные льготы женщинам с 55 лет, а мужчинам — с 60, несмотря на повышение пенсионного возраста.

По информации «Ведомостей», об этом должны были объявить еще до выборов мэра Москвы 9 сентября. Источник в мэрии утверждает, что Сергей Собянин прокомментирует пенсионную реформу после выборов.

Сейчас в Москве неработающие пенсионеры вправе получать социальную региональную доплату. Вместе с ней пенсия должна составлять городской социальный стандарт — 17,5 тыс. рублей в месяц. Для сохранения доплат с 2020 года придется тратить около 4 млрд рублей. В настоящее время в столице зарегистрировано 3 млн пенсионеров, в том числе 2 млн — неработающие.

Ранее сообщалось, что 28 августа президент России Владимир Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы. Наиболее вероятный вариант — снижение пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет.