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Минниханов подписал указ о награждении игроков «Ак Барса» за победу в Кубке Гагарина

01:56, 01.09.2018
Минниханов подписал указ о награждении игроков «Ак Барса» за победу в Кубке Гагарина
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении ряда хоккеистов казанского «Ак Барса».

Так, медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» получат Рафаэль Батыршин, Михаил Глухов, Роб Клинкхаммер, Никита Лямкин, Федор Малыхин, Алексей Потапов, а также бывшие игроки «Ак Барса» Атте Охтамаа и Дмитрий Обухов.

Медалью «За доблестный труд» награждены Роман Абросимов, Роман Манухов, Артур Мисбахов, Михаил Сидоров, Александр Шарыченков и бывшие хоккеисты «Ак Барса» Дмитрий Архипов, Антон Глинкин, Дамир Мусин.

Награды будут вручены «за достижение высоких спортивных результатов на чемпионате Континентальной хоккейной лиги — чемпионате России по хоккею среди мужских команд сезона 2017—2018 гг.», сообщает газета «Республика Татарстан».

Ранее прошла презентация состава «Ак Барса». Подробнее — в материале «Реального времени».

СпортХоккей Татарстан
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