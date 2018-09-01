Минниханов подписал указ о награждении игроков «Ак Барса» за победу в Кубке Гагарина
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении ряда хоккеистов казанского «Ак Барса».
Так, медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» получат Рафаэль Батыршин, Михаил Глухов, Роб Клинкхаммер, Никита Лямкин, Федор Малыхин, Алексей Потапов, а также бывшие игроки «Ак Барса» Атте Охтамаа и Дмитрий Обухов.
Медалью «За доблестный труд» награждены Роман Абросимов, Роман Манухов, Артур Мисбахов, Михаил Сидоров, Александр Шарыченков и бывшие хоккеисты «Ак Барса» Дмитрий Архипов, Антон Глинкин, Дамир Мусин.
Награды будут вручены «за достижение высоких спортивных результатов на чемпионате Континентальной хоккейной лиги — чемпионате России по хоккею среди мужских команд сезона 2017—2018 гг.», сообщает газета «Республика Татарстан».
Ранее прошла презентация состава «Ак Барса». Подробнее — в материале «Реального времени».СпортХоккей Татарстан
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