Сoca-Cola приобретет кофейни Costa Сoffee за $5 млрд

Американский производитель напитков Coca-Cola Company объявил о покупке британской сети кофеен Costa Coffee. Стоимость последней составила $5,1 млрд.

Как пишет «Коммерсант», сделка должна быть завершена в первом полугодии 2019 года.

Предыдущим владельцем Costa Coffee являлась британская компания Whitbread, владеющая несколькими сетями отелей, ресторанов и кофеен по всему миру. Сеть работает более чем в 30 странах в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, в том числе в России и Китае.

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