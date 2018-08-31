«М.Видео» закрыла сделку по приобретению MediaMarkt

Группа «М.Видео-Эльдорадо» (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) закрыла сделку по приобретению MediaMarkt.



В результате сделки компания получила в управление 42 магазина MediaMarkt в России, которые будут переименованы в «М.Видео» или «Эльдорадо». Предполагается, что интеграция принесет группе 110 млрд рублей выручки и до 11 миллиардов рублей EBITDA за последующие четыре года, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, немецкая сеть электроники MediaMarkt ушла из России через 11 лет после открытия здесь первого гипермаркета. Федеральная антимонопольная служба в начале августа одобрила сделку.