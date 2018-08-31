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Renault-Nissan и «Ростех» могут довести долю в АвтоВАЗе до 100%

20:57, 31.08.2018
Renault-Nissan и «Ростех» могут довести долю в АвтоВАЗе до 100%
Фото: commons.wikimedia.org / Knowitall63

Компания Alliance Rostec B.V. (совместное предприятие Renault-Nissan и «Ростеха») может довести свою долю в АвтоВАЗе с 83,5% до 100% и рассмотреть процедуру ухода с биржи.

«Если доля дойдет до 100%, то завершением процедуры по ее доведению до этого уровня может стать делистинг», — цитирует представителя группы Renault-Nissan RNS.

Напомним, что по итогам первого полугодия 2018 года АвтоВАЗ получил 3,1 млрд чистой прибыли против убытка в 4,41 млрд рублей годом ранее.

ЭкономикаИнвестиции
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