Renault-Nissan и «Ростех» могут довести долю в АвтоВАЗе до 100%

Компания Alliance Rostec B.V. (совместное предприятие Renault-Nissan и «Ростеха») может довести свою долю в АвтоВАЗе с 83,5% до 100% и рассмотреть процедуру ухода с биржи.

«Если доля дойдет до 100%, то завершением процедуры по ее доведению до этого уровня может стать делистинг», — цитирует представителя группы Renault-Nissan RNS.

Напомним, что по итогам первого полугодия 2018 года АвтоВАЗ получил 3,1 млрд чистой прибыли против убытка в 4,41 млрд рублей годом ранее.