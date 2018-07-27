АвтоВАЗ в первом полугодии получил 3,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО
По итогам первого полугодия 2018 года АвтоВАЗ получил 3,1 млрд чистой прибыли против убытка в 4,41 млрд рублей годом ранее.
Выручка компании составила 134,75 млрд рублей (+31,5%), операционная прибыль составила 7,63 млрд рублей против убытка в 194 млн рублей, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.
Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2018 года АвтоВАЗ продал 169 тысяч автомобилей.ПромышленностьМашиностроение
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