Улюкаев заработал на посту библиотекаря в колонии 1,6 тысячи рублей

Осужденный за взятку в 2 млн рублей экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заработал на посту библиотекаря в колонии 1,6 тыс. рублей.

— На должность библиотекаря колонии он официально зачислен 26 июня, — сообщил «Московскому комсомольцу» источник в ИК-1. — Улюкаеву все понравилось, он сразу приступил к работе, и нам казалось, что был весьма воодушевлен.

Работники учреждения также отметили его примерное поведение и дисциплинированность.



Напомним, Замоскворецкий суд Москвы в декабре 2017 года признал 62-летнего бывшего министра экономразвития виновным в получении взятки в $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Свою вину Улюкаев не признал.

Мосгорсуд 12 апреля признал приговор экс-министру экономического развития РФ законным и обоснованным. Суд оставил назначенные экс-министру 8 лет колонии строгого режима и штраф в 130,4 млн рублей. Однако из обвинения исключили запрет на право занимать должности в госорганах. После чего его этапировали в колонию.