Экс-министра Улюкаева этапировали в колонию

Бывший министр экономразвития России Алексей Улюкаев этапирован в колонию. Ранее он находился в изоляторе «Кремлевский централ» на территории СИЗО «Матросская тишина» в Москве.

«Улюкаев этапирован в колонию», — сообщил источник ТАСС, не уточнив названия учреждения.



Напомним, Замоскворецкий суд Москвы в декабре 2017 года признал 62-летнего бывшего министра экономики виновным в получении взятки в $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Свою вину Улюкаев не признал.

Мосгорсуд 12 апреля признал приговор экс-министру экономического развития РФ законным и обоснованным. Суд оставил назначенные экс-министру 8 лет колонии строгого режима и штраф в 130,4 млн рублей. Однако из обвинения исключили запрет на право занимать должности в госорганах.