Технический директор ТГК-16 выступил перед студентами КГЭУ

Фото: Олег Тихонов

1 сентября в Казанском государственном энергетическом университете прошло празднование Дня знаний, приуроченное к 50-летию ВУЗа. В рамках мероприятия руководили предприятий энергоотрасли Татарстана прочитали вводные лекции для студентов-первокурсников.

В числе приглашенных спикеров перед первокурсниками выступил технический директор компании ТГК-16 Дмитрий Ершов. Он рассказал новоиспеченным студентам о работе энергопредприятия, истории возведения станций в Татарстане, особое внимание уделив современному развитию отрасли в республике.

Технический директор ТГК-16 порекомендовал студентам с максимальной пользой использовать время учебы в университете, приобретать теоретические знания, учиться выполнять инженерные расчеты, заниматься научно-исследовательской работой, чтобы в дальнейшем стать высококвалифицированными специалистами.

— Вы выбрали правильный путь. Профессия энергетика всегда будет востребована на рынке труда, — напутствовал Ершов будущих энергетиков.

Отметим, ТГК-16 давно и тесно сотрудничает с КГЭУ. Так, студенты ВУЗа проходят производственную практику на предприятии, что дает им возможность вживую ознакомиться с оборудованием ТЭЦ и изучить его работу. Параллельно проводится оценка знаний и навыков будущих выпускников со стороны инженерно-технических работников электростанций, в результате которой лучшие студенты получают приглашение на работу в филиалы компании.

Кроме того, ВУЗ разработал для компании проект энергоэффективных ресурсосберегающих систем водопользования с применением модульных электромембранных аппаратов. Во время работы была создана экспериментальная электромембранная установка. Она создает возможность энергоэффективной безреагентной обработки исходной воды для использования в тепловом цикле электростанции.

Проект КГЭУ будет реализован на площадке филиала ТГК-16 — Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в виде действующей экспериментальной установки утилизации засоленных минерализованных сточных вод. Исследование обеспечит ресурсо-энергосбережение при производстве тепловой и электроэнергии на предприятиях энергетики, а также позволит уменьшить техногенное воздействие на окружающую среду.

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