В Татарстане на благоустройство двух кладбищ выделят 3,5 миллиона рублей
В пгт Актюбинский в Азнакаевском районе благоустроят мусульманское и христианское кладбище.
Из бюджета района на благоустройство кладбищ выделят 3,5 млн рублей. Исполнитель должен расчистить территорию кладбищ от кустарников, обустроить подстилающие тропинки, установить металлические ограды и др., следует из данных закупки.
При этом работы должны закончиться к декабрю этого года. Срок приема заявок заканчивается 17 сентября, аукцион проведут 20 сентября.
Ранее сообщалось, что кладбище с мемориальной зоной в Набережных Челнах внесли в инвестиционный меморандум РТ на 2018 год.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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