В Татарстане на благоустройство двух кладбищ выделят 3,5 миллиона рублей

В пгт Актюбинский в Азнакаевском районе благоустроят мусульманское и христианское кладбище.

Из бюджета района на благоустройство кладбищ выделят 3,5 млн рублей. Исполнитель должен расчистить территорию кладбищ от кустарников, обустроить подстилающие тропинки, установить металлические ограды и др., следует из данных закупки.

При этом работы должны закончиться к декабрю этого года. Срок приема заявок заканчивается 17 сентября, аукцион проведут 20 сентября.

Ранее сообщалось, что кладбище с мемориальной зоной в Набережных Челнах внесли в инвестиционный меморандум РТ на 2018 год.