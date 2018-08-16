Кладбище с мемориалом в Челнах внесли в список инвестиционных проектов РТ

Кладбище с мемориальной зоной в Набережных Челнах внесли в инвестиционный меморандум РТ на 2018 год.

Размещением нового кладбища займется муниципальное унитарное предприятие «Горкоммунхоз». Соответствующее постановление вносит правки в ранее принятый документ в раздел «прочих проектов». Опубликовано оно на сайте правительства РТ.

Напомним, около Казани на территории площадью 77,7 га разместят два кладбища — мусульманское и православное, которые рассчитаны на 148,5 тыс. мест.