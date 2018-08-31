Первоклассникам раздали 102 тысячи световозвращающих элементов

102 тысячи световозвращающих элементов раздали в школах Татарстана первоклассникам в преддверии нового учебного года, сообщил на пресс-конференции, посвященной проблемам детского дорожно-транспортного травматизма, замминистра образования РТ Станислав Андреев.

Каждый первоклассник получил два светоотражающих элемента. С родителями проведены беседы о популяризации использования таких элементов в одежде. Учителям школ дано указание в конце учебного дня напоминать школьникам о необходимости соблюдать Правила дорожного движения, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, с начала 2018 года на татарстанских дорогах погибло 9 детей.