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Первоклассникам раздали 102 тысячи световозвращающих элементов

13:53, 31.08.2018 1
Первоклассникам раздали 102 тысячи световозвращающих элементов
Фото: realnoevremya.ru / Инна Серова

102 тысячи световозвращающих элементов раздали в школах Татарстана первоклассникам в преддверии нового учебного года, сообщил на пресс-конференции, посвященной проблемам детского дорожно-транспортного травматизма, замминистра образования РТ Станислав Андреев.

Каждый первоклассник получил два светоотражающих элемента. С родителями проведены беседы о популяризации использования таких элементов в одежде. Учителям школ дано указание в конце учебного дня напоминать школьникам о необходимости соблюдать Правила дорожного движения, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, с начала 2018 года на татарстанских дорогах погибло 9 детей.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:59
    Когда успели? Линейка только еще завтра
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