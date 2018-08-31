С начала 2018 года на татарстанских дорогах погибло 9 детей

С начала 2018 года на татарстанских дорогах погибло 9 детей, причем 5 из них — в последний месяц каникул — в августе, сообщил на пресс-конференции начальник республиканского управления ГИБДД Ленар Габдурахманов. Пятеро из погибших были пассажирами автомобилей, один управлял скутером, трое были пешеходами.

— Особое беспокойство вызывают наезды на детей-пешеходов, — отметил Габдурахманов, — их количество в последнее время возросло. Два последних смертельных наезда на детей — в Нижнекамске и Аксубаевском районе произошли, когда дети находились на улице одни, без надзора со стороны взрослых родственников, и выбежали на проезжую часть неожиданно, — передает корреспондент «Реального времени».

В Арском, Сабинском, Кукморском районах для повышения бдительности родителей стали выставлять у дорог макеты, изображающие детей, готовых выйти на дорогу. Сигвеи, гироскутеры, моноколеса ради безопасности детей ГАИ рекомендует использовать только на специально отведенных площадках.

Напомним, на прошлой неделе в ДТП на М7 погиб ребенок.