Дорогу Пермь — Новые Ляды сдадут на месяц раньше срока

Дорогу Пермь — Новые Ляды планируют сдать на месяц раньше срока – в сентябре этого года.

Ремонт на объекте был начат в 2017 году, сдать по контракту его необходимо до 31 октября. Подрядчик намерен завершить ремонт в сентябре. На данный момент выполнено более 90 % от общего объема работ, пишет Business class.

В скором времени на трассе установят два комплекса фотовидеофиксации, 163 дорожных знаков, шесть автопавильонов, также будет нанесена пластиковая дорожная разметка. На строительство дороги в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» потратят 384 млн рублей.

Напомним, в Перми шестиполосный выезд по улице Героев Хасана откроют 1 ноября.