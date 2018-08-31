Россияне задолжали почти 6 триллионов рублей по ипотечным кредитам

Совокупная задолженность по ипотечным жилищным кредитам по состоянию на 1 августа 2018 года составила 5,9 трлн рублей. При этом показатель увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Объем ипотечных жилищных кредитов россиянам с начала года превысил 1,5 трлн рублей. Всего кредиты получили 785 тыс. человек, говорится в сообщении регулятора.

При этом в июле благодаря благоприятной конъюнктуре рынка ипотеки банки предоставили 122 тысячи рублевых кредитов на сумму 246 млрд рублей. Это превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 44 и 59% соответственно.

Средневзвешенная процентная ставка по выданным в июле рублевым ИЖК составила 9,57% годовых.

Ранее в Минстрое сообщили, что ставка по ипотечным жилищным кредитам в России может снизиться до 9,1% к концу 2018 года.