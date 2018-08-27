Ставка по ипотеке может снизиться до 9,1% до конца года — Минстрой

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев анонсировал снижение ставок по ипотечным жилищным кредитам в России до 9,1% к концу 2018 года.



«На данный момент ставка — 9,6–9,65%. На конец года мы планируем 9,1%», — приводит слова Якушева «Газета.ру».

По его словам, к 2024 году ставка должна опуститься ниже 8%, а ипотечный портфель России составит около 16 трлн рублей.

Напомним, в России наблюдается настоящий бум ипотечного кредитования. В первом полугодии 2018 года объем кредитов вырос более чем на две трети по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают это в первую очередь со снижением ставок. Подробно — в исследовании «Реального времени».